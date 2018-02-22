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مقاتلات التحالف تستهدف معسكرا سريا للمليشيات بـ 17 غارة بمحافظة ذمار

الخميس 22 فبراير 2018 04:02 م الصحوة نت - متابعات
مقاتلات التحالف تستهدف معسكرا سريا للمليشيات بـ 17 غارة بمحافظة ذمار

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، معسكرا سريا تابعا للمليشيات الانقلابية، بعدد من مناطق محافظة ذمار.

وقالت مصادر محلية بمحافظة  ذمار، إن طيران التحالف العربي شن 17 غارة جوية واستهدفت معسكرات ومواقع الحوثيين في كلا من ضوران وقاع الحقل بآنس غربي مدينة ذمار، في أقل من 24 ساعة.

وبحسب المصادر فإن الطيران استهدف معسكرا سريا للحوثيين في منطقة بني سويد بقاع الحقل ب 13 غارة جوية متتالية ، الامر الذي أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية فادحة بصفوف الحوثيين، وسط تكتم حوثي شديد.

وعاود  الطيران صباح اليوم الخميس، غاراته واستهداف  بأربع غارات خاطفة،  تموينات عسكرية للحوثين في منطقة ضوران بآنس، كانت متجهة صوب مدينة ذمار ومن ثم إلى  محافظة البيضاء.

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