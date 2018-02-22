تعز.. اللجنة الأمنية تقر خطة أمنية متكاملة لبسط سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار

اقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز في اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة محافظ المحافظة الدكتور امين احمد محمود، خطة أمنية متكاملة تستلهم كل ما يعتمل به لتأمين المدينة وبسط سلطة الدولة وتحقيق وحماية السكينة العامة للمواطنين.

ووفقا لوكالة سبأ، فإن اللجنة اتخذت في اجتماعها عدد من الإجراءات الأمنية الخاصة بترتيب وإعادة وضع النقاط الأمنية والعسكرية، ووقف اي استحداثات في الأراضي والبناء عليها حتى يتم تفعيل الأجهزة القضائية، ومنع إطلاق النار في الاعراس والمناسبات وضبط مرتكبيها إضافة إلى عودة المؤسسات والمرافق الحكومية الى ممارسة أعمالها في مقارها بالجهة الشرقية.

واكد محافظ تعز، ان الاستقرار والأمن وبسط سلطة الدولة وتفعيل المؤسسات من ابرز التحديات التي ينبغي الارتقاء بمستوى المسؤولية لمواجهتها والبناء عليها من خلال العمل الجاد والمسؤول والذي لن يتأتى الا من خلال استشعار المسؤولية والظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة.