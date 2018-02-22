الجبير: لا يحق للمليشيات التحكم باليمن والمفاوضات هي الحل الوحيد لإنهاء الحرب

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أنه لا يحق للمليشيات الانقلابية التحكم باليمن والسيطرة على الدولة مؤكدا أنهم سيعودون إلى طريق المفاوضات لأنها الحل الوحيد.

وقال الجبير في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي من بروكسل، إن الحوثيين المدعومين من إيران انقضوا على الجميع في اليمن، وتسببوا بالمجاعة في اليمن، وزرعوا الألغام في كل مكان، ومنعوا وصول الغذاء والماء إلى مدن وقرى تحت سيطرتهم.

وأكد أن الحوثيين يحصلون من إيران على صواريخ باليستية

وقال الجبير إن السعودية استقبلت أكثر من مليون لاجئ ووفرت لهم الوظائف.

وعن ايران قال ‘ن الاتفاق النووي الحالي لا يكفي لتعديل سلوك إيران، وعلينا التعاون كي نلزم إيران بعدم التدخل في دول المنطقة"، وأضاف "نقول لإيران كفى، والثورة انتهت".