روسيا ترفض مشروع قرار في مجلس الامن يدين إيران لانتهاك حظر الاسلحة على اليمن

رفضت روسيا الاربعاء مشروع قرار في مجلس الامن لادانة إيران بانتهاك حظر الاسلحة على اليمن ويدعو الى تحرك أكبر ضد طهران.

وكانت بريطانيا أعدت مشروع قرار الاسبوع الماضي لتجديد العقوبات على اليمن لمدة عام ويدعو أيضا الى اتخاذ اجراءات غير محددة ردا على تقرير للأمم المتحدة كشف ان الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون على السعودية تم تصنيعها في ايران.

وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزا ان الاجراء المقترح يجب ان يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن بدلا من استهداف ايران.

وتابع نيبينزا "لا نحب الادانات أبدا بشكل عام"، مضيفا "انه قرار حول تمديد تفويض مجموعة العمل وليس حول ايران. لذلك علينا التركيز على تمديد مهلة هذه المجموعة أولا".

وكان مشروع القرار "يندد" بانتهاك ايران للحظر المفروض في 2015 على اليمن "بعد ان فشلت في اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع التزويد المباشر او غير المباشر ومبيع ونقل" الصواريخ البالستية القصيرة المدى والطائرة المسيرة وغيرها من التجهيزات العسكرية الى الحوثيين.

ويحدد النص الذي دعمته فرنسا والولايات المتحدة ان مجلس الامن سيتخذ "اجراءات اضافية من اجل التصدي لهذه الانتهاكات"، مضيفا ان "اي نشاط مرتبط باستخدام صواريخ بالستية في اليمن" يعتبر مبررا لفرض عقوبات.

ومن المقرر ان يصوت مجلس الامن الدولي حول مشروع القرار الاسبوع المقبل.

وتتمتع روسيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الامن الدولي بحق الفيتو، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا.

ودعم التقرير الذي اعده خبراء امميون الاتهامات السعودية والاميركية بان ايران تسلح الحوثيين رغم نفي طهران المتكرر لذلك.