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بالتزامن مع تقدم الجيش..مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات وتجنيد إجباري بالحديدة

الخميس 22 فبراير 2018 06:48 ص الصحوة نت - متابعات
بالتزامن مع تقدم الجيش..مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات وتجنيد إجباري بالحديدة

شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية حملة اختطافات واسعة، استهدفت عشرات من أبناء مديريات محافظة الحديدة غربي اليمن، بهدف إجبارهم على القتال في صفوفها.

وقالت مصادر محلية إن عمليات الخطف والتجنيد الإجباري تركزت في مديريات بيت الفقيه والتحيتا والزيدية، وإن الميليشيات المتمردة هددت المختطفين بوضعهم في السجون في حال مخالفتهم أوامر القتال بجانبها.

 وأكدت المصادر أن الميليشيات طلبت من أفرادها في نقاط التفتيش عند مخارج المحافظة، عدم السماح بخروج الفارين من داخل المديريات إلى المناطق المحررة.

وتحاول قوات الشرعية بإسناد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، التقدم من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب ساحل البحر الأحمر باتجاه المحافظة شمالاً، ونجحت بالفعل في استعادة عدد من البلدات على طول الشريط الساحلي.

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