مليشيات الحوثي تكشف رسميا عن مخاوفها جراء استمرار تقدم الجيش في جميع الجبهات

كشفت ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية أمس في شكل رسمي عن مخاوفها المتصاعدة جراء تقدم الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي في مختلف الجبهات في مقابل تصدع صفوف ميليشياتها.

واعترفت الجماعة في اجتماع حاشد لقادتها في صنعاء ضم قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الموالين للرئيس السابق صالح، بأن مقتل الأخير سبب لها «صدمة كبيرة»، داعية إلى إجراء مصالحة شاملة مع أنصاره في محاولة لاسترضائهم لتعزيز صفوفها المتهاوية.

وأمر رئيس مجلس الانقلاب صالح الصماد في الاجتماع الذي ضم محافظي الميليشيات وقادتها العسكريين وقيادات فروع حزب «المؤتمر الشعبي» والحاكم الفعلي للجماعة في صنعاء عبد الكريم الحوثي، بإطلاق سراح بقية المعتقلين من أنصار الرئيس السابق وأعضاء حزب «المؤتمر الشعبي» في غضون ثلاثة أيام، في محاولة لكسب التعاطف المؤتمري مع الجماعة.

وعبر رئيس الانقلاب الحوثي عن مخاوفه من تقدم القوات الشرعية المسنودة بالتحالف في مختلف الجبهات، بخاصة في محافظة البيضاء والساحل الغربي ومحافظة إب بالإضافة إلى بقية الجبهات.

وطلب من جماعته ومحافظيها أن تعقد اجتماعات تصالحية على مستوى المحافظات مع قيادات حزب الرئيس السابق، لترميم الجراح على حد قوله، وتكثيف الجهود لحشد المقاتلين، بمن فيهم ضباط وجنود الجيش الموالين للرئيس السابق وأولئك الذين سرحتهم الجماعة بعد احتلالها لمعسكرات الجيش اليمني بعد الانقلاب.

وقال رئيس الميليشيا إن جماعته مستعدة لوقف إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية مقابل وقف الضربات الجوية.

وفشلت الجماعة في الأسابيع الماضية في حشد المزيد من المجندين للدفع بهم للجبهات المتهاوية، ما جعلها بحسب مراقبين تحاول أن تتصالح مع أنصار الرئيس السابق، وقيادات حزبه الموجودين في مناطق سيطرتها في مسعى لاستغلال نفوذهم لحشد مقاتلين من أتباعهم إلى صفها..