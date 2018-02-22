مصرع قائد لواء عسكري موال للحوثيين بمواجهات مع الجيش الوطني بالجوف

لقي قائد عسكري رفيع موالي لمليشيات الحوثي الانقلابية مصرعه، في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة الجوف.

واعترفت المليشيات الانقلابية بمصرع قائد اللواء 405 مشاة التابع للمليشيات في محور الجوف العميد محسن الغريبي في معارك مع قوات الجيش والمقاومة في مديرية برط .

وتستميت الميليشيات من أجل عدم سقوط مديرية برط بأيدي الجيش الوطني، باعتبارها أولى المديريات المحاذية من جهة الجوف لمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، أقصى شمال البلاد.

وخسرت المليشيات الحوثية قيادات بارزة في معارك الجوف ومحور برط بالتزامن مع التقدم الكبير الذي أحرزته قوات الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية .