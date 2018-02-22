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مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية في ناطع البيضاء ومصلوب الجوف

الخميس 22 فبراير 2018 02:24 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية في ناطع البيضاء ومصلوب الجوف

استهدفت / مقاتلات التحالف العربي / تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات حوثية في مفرق "وعالة" بجبهة ناطع.

المصادر أكدت أن المقاتلات استهدفت طقماً عسكرياً محملاً بعناصر المليشيات الانقلابية وأسفرت الغارة عن مصرع جميع تلك العناصر؛ فيما استهدفت الغارة الثانية طقم آخر محمل بالذخائر تم تدميرها بالكامل.

وتدور معارك متقطعة في جبهة ناطع عقب وصول قوات الجيش الوطني إلى المنطقة في نوفمبر الماضي.

وفي محافظة الجوف.. قالت مصادر ميدانية إن غارات مكثفة استهدفت مواقع وآليات للمليشيا الحوثية في منطقة الزرقة، غربي مديرية المصلوب.

وأسفرت الغارات حسب المصادر عن تدمير معدات عسكرية حوثية بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى.

كما استهدفت  مقاتلات التحالف العربي دبابة للمليشيا الحوثية في جبهة حام، بمديرية المتون، فيما دمرت غارات أخرى / حسب ما ذكره موقع الجيش / دمرت طقمين ومدفعين جنوبي منطقة المهاشمة.

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