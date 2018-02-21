قتلى وجرحى حوثيون في قصف مدفعي استهدف آليات عسكرية جنوب دمت في الضالع

لقي عدد من / مليشيا الحوثي الانقلابية / مصرعهم وجرح آخرون، في قصف مدفعي جنوب دمت في محافظة الضالع.

وأفاد مراسل "الصحوة نت" نقلاً عن مصدر عسكري قوله "إن مدفعية الجيش استهدفت آليات عسكرية للمليشيا جنوب دمت ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير الآليات".

وأضافت المصادر أن مدفعية اللواء 83 استهدفت دورية للحوثيين كانت تقف أمام محطة المسيلة بقذيفة محكمة أسفرت عن تدميرها ومصرع وجرح كل من على متنها.

يأتي ذلك عقب ساعات من قصف مدفعي لمليشيا الحوثي استهدف قرى مريس عشوائياً بقذائف الدبابات ، ما تسبب في ترويع الأطفال والنساء.

وحسب المصادر فإن المليشيات الإنقلابية المتمركزة في ظهر الحمار والعرفاف جنوب دمت قصفت القرى الواقعة شمال شرق مريس بالدبابات عصر اليوم الأربعاء مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط السكان، سيما الأطفال والنساء.