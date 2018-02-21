اللواء البحسني يثمن دور العسكرية الأولى في بسط الأمن بحضرموت ومحاربة الإرهاب

أشاد محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني/، أشاد بدور المنطقة العسكرية الأولى في بسط الأمن والاستقرار والقضاء على توسع الجماعات الإرهابية في حضرموت.

وثمن البحسني متابعة المنطقة العسكرية الأولى لما يدور من هجمات عسكرية ضد الإرهابيين بأسناد جوي من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من أجل القضاء على العناصر الإرهابية واجتثاث جذوره من حضرموت، حسب قوله.

وحسب إعلام المنطقة العسكرية الثانية، فإن البحسني قال إن أي تقدم في جبهات القتال هو نجاح وانتصار لليمن عامة وحضرموت خاصة ممثلة بمنطقتيها العسكرية الأولى والثانية، مشيراً إلى أن الحرب على الإرهاب واجتثاث جذوره مهمة الجميع وسيتم القضاء على الجماعات الإرهابية في القريب العاجل.

هذا وتعتبر المنطقة العسكرية الأولى من المناطق التي لها دور كبير في دحر العناصر الإرهابية وتثبيت الأمن والاستقرار في مديريات وادي وصحراء حضرموت، ونفذت العديد من الحملات الأمنية والعسكرية لملاحقة الإرهابيين.