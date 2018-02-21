الجيش يُفشل هجوماً شرق تعز ومليشيا الحوثي تُمطر الأحياء السكنية بالقذائف

أفشلت / قوات الجيش الوطني / في محافظة تعز هجوماً لمليشيا الحوثي شرقي المدينة مساء اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر ميدانية إن / قوات الجيش الوطني / أفشلت هجوماً عنيفاً شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في محيط القصر الجمهوري، و معسكر التشريفات شرقي المدينة.

ودارت معارك عنيفة محيط القصر الجمهوري والتشريفات تمكنت خلاله قوات الجيش من احباط الهجوم لمليشيا الحوثي وكبدتها خسائر كبيرة.

يأتي هذا فيما شنت مليشيا الحوثي قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية تزامناً مع الهجوم الذي شنته شرق المدينة.

واستهدفت مليشيا الحوثي الأحياء السكنية في منطقة عصيفرة شمال المدينة بشكل مكثف من مواقع تمركزها في محيط المدينة.