الفريق محسن للرئيس في ذكرى انتخابه: وقفتَ صامداً في وجه المؤامرات الكبيرة

قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح/ الرئيس عبدربه منصور هادي أفشل المؤامرة التي كانت تستهدف اليمن ووحدته ونظامه الجمهوري.

وأضاف الفريق محسن أن الرئيس هادي رفض شرعنة الانقلاب ومحاولة انتزاع اليمن من محيطه العربي ليكون أداة بيد ايران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في برقية تهنئة رفعها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي بمناسبة الذكرى السادسة لانتخابه رئيساً للجمهورية اليمنية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وجاء في البرقية: "لقد عملتم منذ أول يوم لتحملكم المسؤولية منذ ما بعد التوقيع على المبادرة الخليجية في نوفمبر 2011، على نزع فتيل الصراع في العاصمة صنعاء ثم العمل على تهيئة الأجواء لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بين كافة قوى ومكونات المجتمع اليمني والذي استمر قرابة العام، وكان لكم الدور الكبير في رعاية هذا المؤتمر ومخرجاته التي وضعت الحلول لمشاكل اليمن التاريخية وحصلت على إجماع وطني ودعم اقليمي ودولي".

وعبر الفريق محسن عن الشكر بهذه المناسبة للأشقاء الذين وقفوا مع اليمن في محنته، واستجابوا لندائه الأخوي في موقف بطولي صادق وتاريخي، تجسد بتشكيل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولا يزالون معه حتى تحقيق أهدافه المشروعة المتمثلة في انهاء الانقلاب واستعادة الشرعية واستكمال تحقيق الانتقال السياسي كما رسمته المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وأكدته قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.

كما هنأ نائب الرئيس أبطال القوات المسلحة وكل شرفاء اليمن المرابطين على سفوح الجبال وبطون الأودية في سبيل عزة اليمن وكرامته ويحققون الانتصارات تلو الانتصارات، مجدداً الدعوة لكل أبناء الشعب اليمني بأطيافه المختلفة بالانتفاض في وجه العصابة الحوثية المدعومة من إيران بما يضمن أمن بلادنا واستقرارها ومستقبل أجيالنا.