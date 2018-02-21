الحوثي حركة إرهابية.. مؤتمر حقوقي في الأردن حول الانتهاكات باليمن

عقد في العاصمة الأردنية "عمان" مؤتمر حقوقي تحت عنوان / الحوثي حركة إرهابية/ بمشاركة حقوقية واسعة.

المؤتمر الذي تنظمه رابطة الإعلام التنموي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية من اليمن والاردن.

ويهدف المؤتمر حسب القائمين عليه، إلى فضح جرائم وانتهاكات حركة الحوثي الإرهابية والتي تهدف من خلالها اخضاع المجتمع لسلطتها القهرية الغاشمة والضغط على الحكومة الشرعية للحصول على بعض المكاسب السياسية او التنازلات كما تعتقد.

ويناقش المؤتمر تسعة محاور تركز على جرائم وممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين بما فيهم الأطفال والنساء وأصحاب الرأي في اليمن والتي تعتبر ممارسات إرهابية وفق القوانين والأعراف الدولية منذ أن انقلبت المليشيا على الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا في سبتمبر 2014.

ويسعى المشاركون في المؤتمر الذي حضره سفير اليمن في الأردن علي العمراني الى الإجابة عن سؤال : لماذا الحوثي جماعة إرهابية؟، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وسيقدم المؤتمر توثيق لجرائم الحوثيين وشهادات لضحايا الميليشيا والذين كان لهم دور في الإعداد للمؤتمر.