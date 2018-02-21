مليشيا الحوثي تجرف أملاك المواطنين في دمت الضالع وتهدد المحتجين بالسجن

اعتدت مليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة دمت في محافظة الضالع على أراضي المواطنين بالقوة وقامت بتجريف الأراضي بالجرافات وتغيير المعالم تحت ذرائع الأوقاف.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مدير أوقاف دمت / محمد ناجي الطيري/ أقدم صباح اليوم الأربعاء وبحماية من مسلحي الحوثي باستقدام عدد من الجرافات والقيام بجرف أملاك وأراضي المواطنين التابعة لأهالي قرية خاب بمركز المديرية بحجة تبعيتها للأوقاف، بينما يعلم القاصي والداني أنها أملاك خاصة لمواطنين ولا صحة لمزاعمه البتة.

وأضافت المصادر أن الطيري ومسلحيه قاموا بتجريف الأراضي وتغيير معالمها والزج بكل من اعترض أو وقف في وجوههم إلى السجون.

ودعا الأهالي المنظمات الدولية ومنظمة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة سرعة التدخل لحماية المواطنين وممتلكاتهم من الاعتداءات الباطلة والمتكررة من قبل مليشيا الحوثي.