الحوثيون يختطفون 24 مدنياً في البيضاء ويشتبكون مع مسلحين قبليين في رداع

قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء إن / مليشيا الحوثي الانقلابية / اختطفت 24 مدنياً.

وأضافت المصادر أن الحوثيين اختطفوا المدنيين من منطقة "القويم" في مديرية الطفة بمحافظة البيضاء.

وأكدت المصادر أن من بين المختطفين طفل وشخص يرقد في العناية المركزة في إحدى مشافي مدينة البيضاء.

المصادر أوضحت أن الاختطافات تأتي على خلفية مقتل قيادي حوثي، على يد أحد أبناء المنطقة إثر خلافٍ نشب بينه وبين أحد التجار، بعد أن طالب الأول مالك أحد المحلات بدفع مجهود حربي.

وفي صعيد متصل... سقط عدد من الجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية، في مسلحة بين أفراد يتبعون القيادي الحوثي "ابو نصر الريامي"، وبين مسلحين قبليين من قبيلة "ال غليس"، على خلفية نهب الأراضي في مدينة رداع.

وذكرت المصادر أن عدداً من جرحى مليشيات الحوثي الانقلابية، وصلوا إلى المستشفى الدولي بمدينة رداع.

المصادر أشارت إلى أن وساطة قبلية احتوت الموقف وقامت بتهدئة الوضع بين مسلحي الجماعة وبين ابناء قبيلة "ال غليس".