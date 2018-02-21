الداخلية توجه بوقف البناء العشوائي وحصر المخالفين والمتنفذين بكافة مديريات عدن

وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد المسيري السلطة المحلية بمحافظة عدن بضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية بدراسة ظاهرة العشوائيات وحصر كافة المخالفين والمتنفذين في كافة مديريات المحافظة.

واهاب وزير الداخلية خلال ترأسه اجتماعا ضم عددا من أعضاء مجلس الوزراء والقادة العسكريين، بمحافظة عدن، بجميع المخالفين وكل من بسط نفوذه في أي أرض من أراضي ومؤسسات الدولة أو أعلامها الأثرية والتاريخية بتوقف البناء الفوري.

مشددا بأن حملات الإزالة سوف تطال كل من تطاول على مباني ومؤسسات الدولة وفقا لما تمليه المسؤولية الوطنية والنظام والقانون.

ورفع المجتمعون التهاني والتبريكات للرئيس هادي بالذكرى السادسة لتوليه قيادة الدولة في مرحلة مفصلية من تاريخ اليمن في غاية الصعوبة والتعقيد، متحملاً أعباء كثيرة في سبيل الحفاظ على مقدسات الوطن وتثبيت دعائمه والحفاظ على مقدراته.