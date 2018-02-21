نائب الرئيس يشيد برفض ابناء العاصمة صنعاء للمليشيات ويحثهم للالتحاق بالشرعية

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ، بمواقف أبناء العاصمة ورفضهم لاحتلال الميليشيات الانقلابية.

وشدد محسن خلال لقاءه وزير الدولة أمين أمانة العاصمة اللواء عبد الغني جميل على ضرورة تكثيف التواصل بمختلف مكونات العاصمة وقياداتها للالتحاق بالشرعية ومقارعة الانقلاب.

وتطرق اللقاء إلى ما يسطره أبناء الجيش الوطني بمساندة الأشقاء في دول التحالف من بطولات في شتى الجبهات في طريق استعادة الدولة اليمنية وبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم وما يتطلبه ذلك من وقفة جادة لكل أبناء الشعب اليمني بما يحقق عودة الأمن والاستقرار.

من جهته عبر وزير الدولة أمين العاصمة عن تقديره لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية، مؤكدا استمرار الجهود في التواصل واحتواء كل القيادات للانضمام للشرعية وحشد الطاقات لمساندة أبطال الجيش الوطني.