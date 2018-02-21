بن دغر يلتقي السفير التركي والاخير يؤكد وقوف بلاده بجانب الشرعية لانهاء الانقلاب

ثمن رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، اليوم الاربعاء، المواقف الأخوية الثابتة والمستمرة للحكومة التركية قيادة وشعباً وحرصهما على الحل الشامل المتمثل في انهاء الإنقلاب الحوثي وتحقيق الأمن والاستقرار وبناء الدولة اليمنية الاتحادية وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وأشاد بن دغر خلال لقاءه السفير التركي لدى اليمن ليفنت ايلر، بالجهود السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمساعدات الإنسانية التي يقدمها الأتراك بواسطة وكالة التعاون والتنمية التركية "تيكا"، والهلال الأحمر التركي للتخفيف من معاناة لشعب اليمني، من جراء الحرب التي تسببت فيها المليشيات الحوثية المدعوة من إيران.

وأشار رئيس الوزراء، إلى عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تتمتع بها البلدين، منوهاً الى أن تركيا استقبلت الاف من الأسر اليمنية في أراضيها، وقدمت منحاً علاجية لجرحى الحرب في المستشفيات التركية.

واكد حرص اليمن على استمرار العلاقة بين البلدين وتطويرها بصورة مضطردة، وتوحيد جهودهما في محاربة الاٍرهاب والعناصر الخارجية على النظام والقانون.

من جانبه أكد السفير التركي حرص بلاده على أمن واستقرار و وحدة اليمن، واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، منوهاً على أن تركيا تقف إلى جانب الشرعية الدستورية في هزيمة الإنقلاب، ومعرباً عن أسف حكومته للأحداث الأخيرة التي جرت أواخر شهر يناير الماضي في العاصمة المؤقتة عدن.