موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

النخبة الشبوانية تعتقل مسؤولين أمنيين في حبان بمحافظة شبوة

الأربعاء 21 فبراير 2018 04:26 م الصحوة نت - شبوة
النخبة الشبوانية تعتقل مسؤولين أمنيين في حبان بمحافظة شبوة

أقدمت  قوات النخبة الشبوانية (خارج سيطرة الشرعية) باعتقال مدير أمن مديرية حبان الملازم محمد التومة ومدير البحث الجنائي في مديرية حبان المساعد أحمد المركدة في ساعة متأخرة من مساء امس الثلاثاء.

وبحسب مصدر محلي في مديرية حبان فإن قوات النخبة قامت باعتقال المسؤولين الامنيين بعد مداهمة مبنى الأمن العام في مدينة حبان قبل ان تقوم باطلاق سراحهما لاحقا.

واشار المصدر إلى أن النخبة أخذت اثنين من السجناء المتهمين بجرائم قتل والموقوفين بتوجيهات النيابة العامة من مبنى الامن العام في حبان.

هذا وقد قامت قوات النخبة قبل ايام باعتقال مدير امن مديرية الروضة.

إلى ذلك عقدت اللجنة الامنية في محافظة شبوة يوم امس اجتماعا اكدت فيه عدم تهاونها تجاه هذه التصرفات وانها ستعمل بقوة عل ردع كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المحافظة وتعكير صفو المجتمع.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى