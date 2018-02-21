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حجة.. فريق الالغام بالمنطقة العسكرية الخامسة يتلف عشرات الألغام البحرية بميدي

الأربعاء 21 فبراير 2018 01:27 م الصحوة نت - متابعات
حجة.. فريق الالغام بالمنطقة العسكرية الخامسة يتلف عشرات الألغام البحرية بميدي

قام فريق الهندسة التابع لوحدة التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة بإتلاف عشرات الألغام البحرية وذلك بعد عملية مسح واسعة نجح خلالها الفريق في نزع العشرات من الألغام البحرية المختلفة التي زرعتها المليشيات الحوثية

وقال مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة أن فريق نزع الألغام التابع للتشكيل البحري بالمنطقة قام بعملية تفجير لعشرات الألغام البحرية، ويعمل بوتيرة عالية في نزع العشرات من الألغام البحرية المختلفة  التي زرعتها المليشيات الحوثية في السواحل العامة وعلى سواحل الجزر الآهلة بالسكان وأماكن الصيد وكذا بالقرب من خط الملاحة الدولية في البحر الاحمر غرب جزيرة بكلان اليمنية.

مضيفا أنه ورغم للجهود التي يبذلها الفريق الهندسي التابع للجيش اليمني وإلى جانبه عدد من الخبراء التابعين لقوات التحالف العربي. الا أن كثافة الألغام وتمويه بعضها وعشوائية زراعتها من قبل المليشيات الحوثية في مساحات شاسعة من البحر يتسبب في صعوبة نزع الكثير من هذه الألغام.

يذكر أن المليشيات لديها العديد من الخبراء و الفرق المتخصصة بزراعة الألغام وفي شهر يناير المنصرم تمكنت وحدة التشكيل البحري من تدمير زورق و السيطرة على زورق آخر تابع للمليشيات بعد قتل خمسة من الخبراء الحوثيين وأسر سادس وذلك أثناء قيامهم بعملية زراعة العشرات من الألغام البحرية المختلفة بالقرب من خط الملاحة الدولية في البحر الاحمر.

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