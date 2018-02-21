مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع 6 مشاريع إنسانية في اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر المركز في الرياض 6 مشاريع تنفيذية، بتكلفة إجمالية بلغت 2.940.333 دولارا أمريكيا، مع عدة مستشفيات خاصة في اليمن والمملكة، وذلك لعلاج الجرحى والمصابين اليمنيين داخل اليمن وخارجه، بالإضافة إلى توقيع عقد مع مؤسسة وثاق للتوجه المدني لتنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية.

ووقّع المشاريع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

وعبر الربيعة عن سعادته بتوقيع هذه المشاريع التي تخدم الشعب اليمني، وأن ذلك يأتي امتداداً للعقود التي تم توقيعها مؤخرا لعلاج المصابين اليمنيين في المستشفيات الخاصة بالداخل اليمني ليصبح إجمالي التعاقدات لـ800 مصاب يمني، بالإضافة إلى هذا العدد للأعداد السابقة التي تم علاجها في مستشفيات القطاع الخاص داخل وخارج اليمن والبالغة 4423 جريحاً ومصاباً يمنياً.

وأفاد أنه بموجب التوقيع لهذه المشاريع يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين وفق المعايير الطبية لـ150 جريحاً ومصاباً يمنياً بمستشفى صابر في عدن، و200 جريح ومصاب في مستشفى بن زيلع الحديث بسيئون، و50 جريحاً ومصاباً بمستشفى العميس بجازان، وعلاج 100 مريض بالعيون في مجموعة مستشفيات مغربي بالمملكة.

فيما يخدم مركز الأطراف الصناعية في محافظة مأرب 300 مبتور، بينما يهدف مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مرحلتيه الثالثة والرابعة إلى إدماجهم بالمجتمع وإلحاقهم بالمدارس، بقيمة 209.356 دولارا أمريكيا، ويستهدف 80 طفلاً و80 من أولياء الأمور بشكل مباشر و1920 شخصاً بشكل غير مباشر.