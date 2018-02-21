مليشيات الحوثي تنقل مئات المسلحين إلى صعدة وخلافات حادة بين قيادات ميدانية

أفادت مصادر عسكرية "أن ميليشيات الحوثي نقلت مئات المسلحين من جبهات عدة في اليمن إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات، إثر إحراز القوات الشرعية تقدما فيها" بحسب ما نقلت صحيفة البيان الإمارتية.

وكانت القوات الشرعية حققت تقدما في المحافظة الواقعة شمال البلاد من ثلاثة محاور، تحت غطاء جوي واسع من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ولجأت ميليشيات الحوثي إلى نقل المسلحين عبر دراجات نارية عوضا عن المركبات خشية تعرضها للقصف الجوي.

وذكرت مصادر أن الميليشيات الإيرانية متخبطة في خلافات حادة بين قادتها الميدانيين بخصوص الجبهات التي ينبغي سحب القوات منها لإرسالها إلى صعدة، ووفق تقارير وشهود فإن الميليشيات ليس لديها القدرة على دعم جبهة صعدة في ظل انهيار دفاعاتها في صرواح ونهم وتعز والساحل الغربي.

وخلال الأيام الماضية سيطرت القوات الشرعية على جبل محجوبة، الذي كان مصدر تعزيز رئيسي للميليشيات لعدد من جبهات القتال، في مناطق بمحافظتي الجوف وصعدة، وتقدمت القوات اليمنية أيضا صوب مديرية كتاف، التي تقع شمالي محافظة صعدة.