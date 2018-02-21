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غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع مليشيا الحوثي في ميدي شمال حجة

الأربعاء 21 فبراير 2018 12:30 ص الصحوة نت - خاص
غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع مليشيا الحوثي في ميدي شمال حجة

شنت مقاتلات التحالف العربي الثلاثاء أربع غارات جوية  على مواقع مليشيا الحوثي في محافظة حجة.

وقالت مصادر ميدانية إن طيران التحالف شن أربع غارات جوية على أهداف للمليشيات الحوثية بمنطقة "العطن" التابعة لمديرية "بكيل المير، ولم يشير الى حجم الخسائر التي خلفتها الغارات.

وتزامنت تلك الغارات مع تراشق مدفعي شهدته جبهة ميدي بين الإنقلابيين الحوثيين وقوات الجيش الوطني خلف قتلى وجرحى في صفوف الإنقلابيين حسب مصدر عسكري بالمنطقة الخامسة.

وشهدت جبهتا حرض وميدي أكثر من 14 غارة جوية لطيران التحالف خلال اليوميين الماضيين استهدفت تجمعات للحوثيين في مدينة ميدي ومدفع هوزر غرب حرض ومناطق متفرقة من كلا الجبهتين.

وفي صعيد متصل.. شنت طائرات التحالف العربي، الثلاثاء، غارات جوية هي الأعنف استهدفت آليات ونقاط تفتيش ومواقع عسكرية للمليشيات الحوثية في مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

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