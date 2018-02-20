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إعلامية إصلاح عدن تستنكر تزوير عدد باسم صحيفة "صيرة" وتؤكد أنها متوقفة منذ أشهر

الثلاثاء 20 فبراير 2018 10:42 م الصحوة نت - خاص
إعلامية إصلاح عدن تستنكر تزوير عدد باسم صحيفة "صيرة" وتؤكد أنها متوقفة منذ أشهر

نفى رئيس الدائرة الاعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن  اصدار الحزب لصحيفة "صيرة" في عددها  (475).

وقال / خالد حيدان /  رئيس الدائرة الإعلامية في إصلاح عدن، قال لـ"الصحوة نت" إن العدد الصادر من صحيفة صيرة والذي حمل الرقم (475)، عدد مزور.

وعبر حيدان عن استنكاره الشديد لمثل هذه الاعمال الغير قانونية وغير اخلاقية والمنافية للأخلاق الصحفية التي يجب أن يتحلى بها كل الصحفيين.

وأكد حيدان أن صحيفة صيرة  توقفت عن الصدور عقب الاعتداءات الغاشمة والاقتحامات البربرية التي استهدفت مقرات الإصلاح وعددا من قياداته ونشطائه.

وأوضح حيدان أن الصحيفة ستبقى منارة شامخة شموخ قلعة صيرة وواضحة وضوح الشمس التي اتخذها الإصلاح رمزا وشعارا، غير آبهة لمثل هكذا تصرفات.

وكانت قد اقدمت جهة مجهولة اليوم الثلاثاء على اصدار واجهة للصفحة الأولى  ينتحل اسم (صحيفة صيرة) الصادرة عن حزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن، وحصلت هذه الصفحة على تداول في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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