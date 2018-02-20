غارات هي الأعنف.. مقاتلات التحالف تقض مضاجع الحوثيين في معقلهم بصعدة

شنت طائرات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على آليات ونقاط تفتيش ومواقع عسكرية للمليشيات الحوثية في مناطق متفرقة بمحافظة صعدة، شمال اليمن.

واستهدفت ثلاث غارات جوية لطيران التحالف، تعزيزات للحوثيين في الطريق العام بمديرية ساقين، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين وتدمير طقم عسكري وآلية مدرعة.

وقصفت المقاتلات الحربية نقاط تفتيش للمليشيات في منطقة شعبان بمديرية رازح، غرب صعدة، ما نتج عنها مصرع 13 عنصراً من الحوثيين وتدمير طقمين عسكريين وأسلحة ثقيلة.

وشنت المقاتلات غارات على مواقع للحوثيين في غرب البقع، كما استهدفت تحصينات عسكرية في مديرية باقم الحدودية شمال صعدة، وذلك حسب مصادر ميدانية لـ"الصحوة نت".

وكانت الطائرات الحربية التابعة للتحالف كثفت خلال اليومين الماضيين غاراتها الجوية على مواقع وتحركات المليشيات الانقلابية في محافظة صعدة، تزامن ذلك مع استمرار القوات الحكومية في تقدمها شرق وغرب وشمال المحافظة.