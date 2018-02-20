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مصرع 10 حوثيين في تعز والجيش يحبط هجوماً حوثياً شرق وغرب المدينة

الثلاثاء 20 فبراير 2018 09:13 م الصحوة نت - تعز
مصرع 10 حوثيين في تعز والجيش يحبط هجوماً حوثياً شرق وغرب المدينة

لقي 10 حوثيين مصرعهم اليوم الثلاثاء فيما أصيب آخرون في تجدد المعارك شرق وغرب مدينة تعز.

 ودارت معارك عنيفة في محيط القصر الجمهوري و معسكر التشريفات، إثر محاولة تسلل للمليشيا الانقلابية تحت غطاء ناري كثيف، تمكن خلالها أفراد الجيش افشال الهجوم ودحر المليشيا الانقلابية.

و استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع المليشيا في تلة السلال، وتمكنت من تدمير مدفع رشاش 23 م.ط، شرقي المحافظة، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي لقيادة محور تعز/.

وشهدت جبهة مقبنة اشتباكات عنيفة  إثر هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية على جبل رحنق.

كما دارت مواجهات عنيفة في محيط جبل قهبان، بعزلة اليمن، بجبهة مقبنة، غربي المحافظة.

 وما بين الحين والآخر تشن مليشيا الحوثي هجمات متفرقة على مواقع الجيش في مختلف جبهات تعز، فيما تتمكن قوات الجيش من احباط كل محاولات التقدم.

 

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