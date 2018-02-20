الصحة: أكثر من 900 مصاب بوباء "الدفتيريا" في 20 محافظة

قالت وزارة الصحة اليمنية إن عدد حالات الاشتباه بمرض الدفتيريا بلغ 933 حالة اشتباه منذ ظهور أول حالة في أغسطس من العام الماضي 2017 وحتى 3 فبراير 2018م ، توفى منها 62 حالة في عشرين محافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور / علي الوليدي / أن المرض تركز في محافظه أب و الحديدة ، وهناك جهود كبيرة من قبل مكتب الصحة العامة والسكان بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمه اليونيسف والهلال الاحمر الاماراتي وبدعم من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية للقضاء على هذا الوباء الذي اكتسح البلاد.

وأوضح أن هناك حملة تحصين وتثقيف صحي لمجابهة المرض والحد من انتشاره وانتقاله للمحافظات الأخرى والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة لتشمل مختلف المديريات في المحافظات المستهدفة التي سجلت فيها الحالات، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

يأتي هذا فيما تواصل مليشيا الحوثي نهب المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية لمواجهة الأوبئة التي اجتاحت البلاد منذ الانقلاب في أواخر العام 2014.