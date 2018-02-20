قوات الجيش تتقدم في لحج وتدك مواقع الحوثيين في نهم وتكسر هجوماً في صرواح

تواصل قوات الجيش الوطني في محافظة لحج تقدمها باتجاه سوق الخميس غرب مديرية القبيطة.

وشنت قوات الجيش هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيات في سوق الخميس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 10 حوثيين بالإضافة إلى إعطاب أطقم عسكرية.

وذكر / المركز الإعلامي للقوات المسلحة / أن قوات الجيش لا تزال تتقدم في الجبهة الغربية باتجاه جبل الركيزة الاستراتيجي الذي تتمركز فيه المليشيات الإنقلابية.

وفي صعيد متصل.. قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء وسقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، وذلك حسب ما ذكره مركز الجيش الإعلامي.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارة جوية استهدفت موقعاً للمليشيات غرب جبل القتب أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات المتمركزة في الموقع وتدمير عيار ٢٣.

في غضون ذلك.. تمكنت قوات الجيش الوطني من كسر هجوم لمليشيات الحوثي الإنقلابية صباح اليوم في جبهة صرواح غرب محافظة مارب.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية بين محافظتي صنعاء ومأرب.