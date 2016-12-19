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وزير الخارجية الأمريكية يدعو الأطراف اليمنية للعودة للحوار

الأثنين 19 ديسمبر 2016 06:48 م الصحوة نت _ متابعة خاصة
وزير الخارجية الأمريكية يدعو الأطراف اليمنية للعودة للحوار

أكد وزير الخارجية الأمريكي (جون كيري) أن أكثر من 70% من سكان اليمن في حاجة ملحة للإغاثة الإنسانية مشيرا إلى استمراره في العمل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى لمساعدة اليمنيين.

وأضاف كيري خلال اجتماعه بوزير الخارجية السعودي (الجبير) أن نحو 10آلاف شخص قتلوا أو أصيبوا ونحو 3 ملايين يمني تم تهجيرهم إلى جانب نقص الطعام والذي قد يقود اليمن إلى حافة المجاعة، مؤكداً أن على الأطراف القيام بما في وسعها لتحقيق تقدم وستظل الولايات المتحدة مشتركة في الأمر دبلوماسيا مع شركائنا الدوليين وتحديدا المملكة العربية السعودية.

وأضاف: اتفقنا خلال الاجتماع على توفير الدعم التام لكل الأطراف خلال المفاوضات حتى الوصول إلى إتفاق نهائي، وأولويتنا القصوى هي وقف إراقة الدماء، وطالبنا في اجتماع أمس بوقف الأعمال العدائية وسنعمل على تحقيق الأمر بأمل تنفيذه خلال الأسبوعين القادمين.

وأعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة وقضت وقتاً في التفاوض بشأنها هي الطريقة التي ستنهي الحرب في اليمن. معتبراً الفشل في تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية بأنه يزعج الجميع، داعياً جميع الأطراف إلى العودة لطاولة المفاوضات.

كما دان وزير الخارجية الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنود تابعين للجيش الوطني في مدينة عدن بالقرب من معسكر الصولبان.

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