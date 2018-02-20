مقتل وإصابة 3 صوماليين بانفجار لغم زرعته المليشيا بمحافظة البيضاء

قتل عامل وأصيب اثنين آخرين يحملون الجنسية الصومالية بانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الثلاثاء، شرقي محافظة البيضاء.

وقال موقع الجيش ان لغما أرضيا من مخلفات المليشيا الحوثية في عقبة القنذع، بمديرية نعمان، انفجر بثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الصومالية أثناء مرورهم في المنطقة.

وبحسب المصدر فان الانفجار أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين تم اسعافهم لتلقي العلاج في مستشفى بيحان، بمحافظة شبوة المجاورة.

وتتسبب الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيا الحوثية في المناطق التي تم تحريرها في أكثر من محافظة بسقوط عشرات الضحايا من المواطنين.