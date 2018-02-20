نائب الرئيس يؤكد على أهمية تفعيل مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ، اليوم الثلاثاء، على أهمية تفعيل مهام الوزارة ومكاتبها في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

وشدد نائب الرئيس خلال لقاءه اليوم، وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد عبد الواحد الميتمي، على مضاعفة الجهود والعمل على تجاوز التحديات وتذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال والشركات التجارية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة لكي تساهم إيرادات هذا الجانب في تحسين الوضع المالي للدولة ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب اليمني

واستمع نائب الرئيس إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار وما تحقق على صعيد تعزيز العلاقات والتعاون التجارية مع الأشقاء والأصدقاء ومختلف المنظمات والجهات الداعمة، مشيداً بما تبذله الوزارة في هذا المجال.

من جانبه عبر الوزير الميتمي عن تقديره لاهتمام نائب رئيس الجمهورية، مستعرضاً آليات عمل الوزارة وجهود استئناف مهامها ومهام مكاتبها في المحافظات المحررة وحرص الوزارة على تكثيف العلاقات التجارية والتعاونية بما يساعد اليمنيين على تجاوز الكارثة الاقتصادية التي تسبب بها الانقلاب.