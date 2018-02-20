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مقتل 29 حوثياً في مديرية الجراحي جنوب الحديدة

الثلاثاء 20 فبراير 2018 05:49 م الصحوة نت - خاص
مقتل 29 حوثياً في مديرية الجراحي جنوب الحديدة صورة إرشيفية

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة المغرس في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن ما لا يقل عن 29 عنصرا من المليشيا قتلوا، فيما  أصيب آخرون جراء غارات للتحالف العربي ومعارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب المصادر، فإن الغارات أسفرت عن مقتل 12 من مليشيا الحوثي بينهم القيادي الميداني / عبد الجبار شرف عبد الله /  المكنى "أبو محمد" وإصابة آخر في حين دمرت الغارات عدداً من العربات القتالية التابعة للمليشيا الانقلابية.

يأتي هذا فيما تتواصل  المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الانقلاب الحوثية من جهة أخرى أسفرت عن مقتل عدد من الحوثين في مديرية الجراحي.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد شنت من مواقعها في جبل رأس هجوما مباغتا على مواقع للجيش الوطني في الأطراف الشرقية للمديرية غير أن قوات الجيش الوطني تمكنت من صدّ الهجوم وأسرت  ستة حوثيين واستعادت مركبات عسكرية   وأسلحة وكميات من الذخائر.

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