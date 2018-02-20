المانيا ترحب بتعيين مبعوثاً جديداً الى اليمن وتؤكد تأييدها للحل السياسي

رحبت جمهورية المانيا الاتحادية بتعيين مبعوثاً اممياً جديداً الى اليمن خلفا للمبعوث المنتهية مهامه اسماعيل ولد الشيخ احمد.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها ،اليوم، ان الحكومة الألمانية تؤيد الحلول السياسية في اليمن وتدعم المبعوث الأممي الجديد الى اليمن مارتن غريفيث لكي يكون قادرا على اداء مهامه على احسن حال..معربة عن تقديرها للجهود التي بذلها ولد الشيخ من اجل حل النزاع في اليمن.

وحثت الخارجية الالمانية المبعوث الجديد الى اليمن ،على مواصلة الجهود والدفع بالعملية السلمية في اليمن الى الامام والعمل على تخفيف معاناة المدنيين.