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فرنسا تعبر عن قلقها إزاء عدم امتثال إيران حظر الأسلحة المفروض على اليمن

الثلاثاء 20 فبراير 2018 01:36 م الصحوة نت - متابعات
فرنسا تعبر عن قلقها إزاء عدم امتثال إيران حظر الأسلحة المفروض على اليمن

عبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس روماتيت أسبانيي ، عن قلق فرنسا إزاء حالة عدم امتثال إيران لحظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 للعام 2015.

وقال انييس فون دير مول في بيان صحفي"ان بلادها تدين هذا الإخلال الخطير من جانب السلطات الإيرانية بعدم الامتثال للالتزامات الواردة في القرار 2216، وعدم اتخاذها جميع التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل الصواريخ ومكوناتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الطائرات بدون الطيار لصالح أشخاص أو كيانات خاضعة لعقوبات من الأمم المتحدة لا سيما الحوثيين".

وأضافت "ان فرنسا تكرر ادانتها لإطلاق الحوثيين صواريخ باليستية تستهدف الأراضي السعودية والحركة البحرية في البحر الأحمر، وهو ما يزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها".

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