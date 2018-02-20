قوات الجيش تستكمل الترتيبات العسكرية لفتح جبهة قتال جديدة شمال صنعاء

استكملت قوات الشرعية وبإشراف قوات التحالف الترتيبات الخاصة بفتح جبهة قتال جديدة في شمال صنعاء إلى جانب جبهة مديرية نهم الواقعة في المدخل الغربي للعاصمة.

ونقلت صحيفة "البيان" الإمارتية عن مصادر عسكرية "انه وفِي إطار خطة تطويق العاصمة لتحريرها استكملت الترتيبات العسكرية لفتح جبهة قتال جديدة في مديرية أرحب شمال صنعاء والمطلة على المطار الدولي في المدينة".

ووفقاً لهذه المصادر "فإن العمليات العسكرية تمضي باتجاهين الأول تحرير ميناء الحديدة الهام من قبضة الميليشيا والثاني تطويق العاصمة لإجبار الميليشيات على الاستسلام حفاظاً على سلامة المدنيين فيها".

وأشارت المصادر إلى "أن وحدات عسكرية غالبيتها من أبناء منطقة شمال صنعاء تلقوا تدريبات قتالية مكثفة كما تم تجهيز هؤلاء المقاتلين بما يحتاجونه من أسلحة ومعدات تضمن التقدم في هذه الجبهة وأن انطلاقها سيتم تحديده من قبل العمليات المشتركة للتحالف وقوات الشرعية".