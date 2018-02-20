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الحديدة..المليشيا تنقل صواريخ لمخيمات السكان وتحذيرات من اتخاذهم دروعا بشرية

الثلاثاء 20 فبراير 2018 11:16 ص الصحوة نت - متابعات
الحديدة..المليشيا تنقل صواريخ لمخيمات السكان وتحذيرات من اتخاذهم دروعا بشرية صواريخ حوثية تمكن الجيش من ضبطها بالحديدة

كشف مصدر قبلي في محافظة عن تهجير ميليشيات الحوثي الانقلابية عشرات العائلات من قرى البغيل في مديرية الجراحي إلى منطقة العكدة واستخدامهم كدروع بشرية بعد أن نقلت إلى مخيماتهم صواريخ بعيدة المدى.

 وأوضح المصدر لـ" عكاظ" أن الميليشيات استغلت حرص قوات التحالف العربي على المدنيين وحالة الهدوء النسبي خلال النهار ونقلت أحجارا كبيرة على ظهر خمس عربات إلى الطريق العام الرابط بين مديريتي حيس والجراحي وقطعته أمام المركبات التي يسمح لها الجيش الوطني والتحالف بالمرور خلال النهار.

 وحذر المصدر القبلي من خطورة اتخاذ الميليشيات المدنيين دروعا بشرية وإطلاق الصواريخ من وسط القرى السكنية في منطقة العكدة.

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