صحيفة: جهود دبلوماسية غربية لتحريك المفاوضات اليمنية

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر يمنية مطلعة "وجود تحركات حثيثة للدبلوماسيين الغربيين في الأيام الأخيرة لدى قيادات ومسؤولي الشرعية اليمنية، في سياق مساع لتحريك ملف مفاوضات السلام المتوقفة منذ أكثر من عام بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين"

وقالت المصادر "إن هذه التحركات الغربية لدى الشرعية اليمنية تأتي في سياق «التهيئة لبدء المساعي الحميدة المرتقبة لمبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن غريفثت».

ويتوقع أن يباشر المبعوث الأمم الجديد عمله مطلع الشهر المقبل، بعد أن ضمن موافقة مجلس الأمن الدولي على تعيينه في المنصب، خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.