موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية شرق العاصمة صنعاء

الثلاثاء 20 فبراير 2018 01:51 ص الصحوة نت - صنعاء
مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية شرق العاصمة صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارتين جويتين تجمعين للمليشيا غرب منطقة "محلي" بمديرية نهم، مما أدى الى وقوع اصابات في صفوف المليشيا.

واستهدف مقاتلات التحالف بغارتين أخريتين تعزيزات للانقلابيين في منطقة "الرزوه" في المديرية ذاتها، وذلك حسب ما ذكره موقع "سبتمبرنت".

الغارات أسفرت عن تدمير عربتين تحملان ذخيرة وأسلحة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الانقلابية.

يأتي هذا فيما قصفت مدفعية الجيش الوطني تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة "المداريج" شرق قطبين في مديرية نهم.

وتتلقى مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في جبهة نهم بشكل يومي وسط استمرار المليشيا بإرسال المئات من المغرر بهم إلى محارق الموت.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى