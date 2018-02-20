مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية شرق العاصمة صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارتين جويتين تجمعين للمليشيا غرب منطقة "محلي" بمديرية نهم، مما أدى الى وقوع اصابات في صفوف المليشيا.

واستهدف مقاتلات التحالف بغارتين أخريتين تعزيزات للانقلابيين في منطقة "الرزوه" في المديرية ذاتها، وذلك حسب ما ذكره موقع "سبتمبرنت".

الغارات أسفرت عن تدمير عربتين تحملان ذخيرة وأسلحة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الانقلابية.

يأتي هذا فيما قصفت مدفعية الجيش الوطني تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة "المداريج" شرق قطبين في مديرية نهم.

وتتلقى مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في جبهة نهم بشكل يومي وسط استمرار المليشيا بإرسال المئات من المغرر بهم إلى محارق الموت.