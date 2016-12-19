المحويت: تشييع جثمان الدكتور عوضة بعد وفاته في سجون المليشيات بسبب التعذيب

شيع مئات المواطنين اليوم في مديرية شبام كوكبان جثمان الشهيد الدكتور/ علي محمد حمود عوضة والذي قتل بسبب شدة التعذيب من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع صالح أثناء التحقيق معه في سجن شبام كوكبان قبل عام، واشترطت المليشيات تسليم جثته مقابل تنازل أسرته عن حقها.

وكانت المليشيات قد اختطفت الدكتور علي عوضة أثناء عودته من أداء فريضة الحج وأخفته ومنعت عنه الزيارة لمدة عشرين يوماً بتهمة كيدية ملفقة، وقامت أثناء احتجازة بتعذيبه معنوياً وجسدياً بطريقة بشعة ووحشية لا يستطيع العقل الإنساني استيعابها وبشكل هستيري ما أدت إلى وفاته تحت التعذيب.

المشيعون اعتبروا جريمة مقتل الدكتور عوضة تحت التعذيب تهدف إلى محاولة الزج بالمحافظة في أتون الحرب وإجبارها على الخروج عن سلميتها بعد أن حرص أبناءها كل الحرص على تجنب محافظتهم ويلات الإنزلاق إلى الحروب الداخلية والثأرات، وطالب المشيعون سرعة تسليم المجرمين الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.

وتضاف جريمة مقتل الدكتور عوضة في سجون المليشيات السرية بمديرية شبام كوكبان إلى سجل جرائم الحوثيين ضد أبناء الشعب اليمني والصحفيين والعلماء والمفكرين وجميع شرائح المجتمع.



