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النخبة الشبوانية تحول مبنىً حكومياً مقراً للانتقالي وتعتقل عدداً من الضباط والجنود

الأثنين 19 فبراير 2018 10:46 م الصحوة نت - خاص
النخبة الشبوانية تحول مبنىً حكومياً مقراً للانتقالي وتعتقل عدداً من الضباط والجنود

اعتقلت قوات النخبة الشبوانية مدير أمن مديرية الروضة بمحافظة شبوة الملازم  /مجاهد سالم صبيح الحميري/  وعدداً من ضباط وأفراد أمن المديرية صباح اليوم الاثنين.

وبحسب مصدر مقرب من / قيادة النخبة الشبوانية/ فإن قوات النخبة قامت باعتقال مدير الأمن ومجموعة من ضباط وأفراد الأمن لساعات قبل أن تقوم بالإفراج عنهم.

وتأتي عملية الاعتقال بعد محاولة الضباط منع قوات النخبة من السيطرة على  أحد المباني الحكومية في مديرية الروضة والتي حولته النخبة بعدها إلى مقر لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

من جانبه  أصدر " الملازم مجاهد سالم " بيان عام تلقت الصحوة نت نسخة منه اكد فيه خبر اعتقاله، مطالبا التحالف العربي ودولة الإمارات " الممولة لقوات النخبة الشبوانية " بمحاسبة قائد قوات النخبة محور عزان وإقالته حيث وان تصرفاته لا تخدم السلم الاهلي وتؤسس لحالة من الصراع في المحافظة، حسب قوله.

وكان تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي قد حذر من استمرار التشكيلات خارج سلطة الشرعية، مؤكداً أن هذه التشكيلات تقويض جهود استعادة الدولة.

 

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