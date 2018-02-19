تجدد المعارك شمال مدينة تعز ومقتل 4 حوثيين وإصابة آخرين

تجددت المعارك اليوم الاثنين شمال محافظة تعز بين مليشيا الحوثي الانقلابية وقوات الجيش الوطني.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة دارت بين أبطال الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية في محيط الدفاع الجوي، شمالي المدينة.

يأتي هذا فيما لقي 4 عناصر من مليشيات الحوثي الايرانية مصرعهم بنيران الجيش الوطني غرب تعز.

وقالت مصادر عسكرية "إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت في أوقات متفرقة عناصر من مليشيا الحوثي وقتل على إثر ذلك 4 من الحوثيين فيما أصيب آخرون في منطقة قهبان عزلة اليمن مديرية مقبنة غرب المدينة" ، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".