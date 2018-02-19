مقتل أكثر من 100 حوثي بينهم قيادات ميدانية جنوب الحديدة

كشف موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت" عن مصرع أكثر من 100 حوثي جنوب الحديدة خلال يومين.

وأفاد الموقع نقلاً عن مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية، اليوم الأثنين، استهدفت تجمعات للمليشيا الحوثية بجوار مزرعة علي أحمد أهيف، بمنطقة المغرس، في مديرية التحيتا.

الغارات أسفرت عن حوثياً بينهم القيادي الميداني عبدالجبار شرف عبدالله المكنى “أبو محمد” وإصابة آخرين.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي وطائرات الأباتشي غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في أطراف مديرية الجراحي، تزامنت مع استمرار المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا.

وأسفرت المعارك والغارات في مديرية الجراحي، عن مصرع ما لا يقل عن29عنصراً من المليشيا، وإصابة آخرين.

و قتل أكثر من60عنصراً من المليشيا الحوثية وأصيب العشرات بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي ومعارك عنيفة دارت شرقي مديرية حيس، أمس الأحد.

واندلعت المعارك وفق المصدر عقب هجوم للمليشيا الحوثية من مواقعها في جبل رأس، على مواقع للجيش الوطني في الأطراف الشرقية للمديرية، غير أن الأخيرة صدت الهجوم.

وتمكنت قوات الجيش الوطني خلال المعارك من أسر ستة من عناصر المليشيا الحوثية واستعادة عدة أطقم قتالية وأسلحة وذخائر.

وأكدت المصادر أن من بين القتلى ثلاثة من أبناء القيادي الحوثي كهلان أبو رأس، هم حاشد، وهاشم، وزيد.

يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش الوطني تضييق الخناق على المليشيا الانقلابية في مركز مديرية الجراحي من عدة جهات.