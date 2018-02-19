الحكومة تحذر من خطورة استمرار استحداث الحوثيين لمنافذ جمركية في مداخل المدن

حذرت الحكومة اليمنية من استمرار استحداث مليشيا الحوثي لمنافذ جمركية في مداخل المدن التي تسيطر عليها منها العاصمة صنعاء.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة / عبدالرقيب فتح / قال إن اقدام مليشيا الحوثي الانقلابية على إجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية والاغاثية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100 بالمائة يساهم بشكل كبير في مضاعفة أعباء التجار والأهالي في تلك المحافظات".

وطالب فتح بالوقف الفوري لكافة تلك الإجراءات، داعياً منسقية الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الأممية بإدانة ومنع الميليشيا الانقلابية على استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجار اليمنيين والمنظمات الاغاثية.

وأكد فتح أن مثل هذه النقاط والمنافذ غير القانونية ستعمل على زيادة تردي الوضع الانساني في تلك المحافظات، وان الوضع الإنساني لا يحتمل مزيدا من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين.

واستحدثت مليشيا الحوثي منافذ جمركية على مداخل صنعاء وذمار وعدد من المحافظات وتقوم بإجبار التجار على دفع جمارك إضافية وغير قانونية.