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مصرع 12 حوثياً في غارات استهدفت تعزيزات بصرواح غرب مأرب

الأثنين 19 فبراير 2018 06:37 م الصحوة نت - مارب
مصرع 12 حوثياً في غارات استهدفت تعزيزات بصرواح غرب مأرب

لقي 12 حوثياً مصرعهم اليوم الاثنين في غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات لهم غربي محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة وتجمعات للمليشيا في أطراف صرواح.

وشنت مقاتلات التحالف غارات أخرى استهدفت تعزيزات في مواقع بين محافظتي صنعاء ومأرب.

وتتمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في مركز مديرية صرواح آخر معاقلها في محافظة مأرب.

وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن مقاتلات التحالف كثفت في الأيام الأخيرة من استهدافها مواقع المليشيا في صرواح.

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