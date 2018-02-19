بريطانيا تعبر عن قلقها إزاء النشاط الايراني الهادف الى زعزعة استقرار اليمن والمنطقة

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها لما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن اليمن

وقال وزير الخارجية بوريس جونسون في بيان رسمي نشره موقع الوزارة ، إن التقرير بشأن دخول صواريخ إيرانية إلى اليمن بعد فرض حظر الأسلحة يؤكد المخاوف الدولية بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار في اليمن وفي المنطقة.

وأوضح تعليقا على التقرير النهائي للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن،" أن ذلك يشير إلى عدم امتثال إيران لقرار مجلس الأمن 2216 (لعام 2015) ويجدد تأكيد مخاوفنا بشأن نشاطها المزعزع للاستقرار في اليمن وفي المنطقة عموما.

ودعا إيران إلى وقف نشاطها الذي يهدد بتصعيد الصراع، ودعم الحل السياسي للصراع في اليمن، كما دعا كافة أطراف الصراع للالتزام تماما بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.