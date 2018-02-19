الرئيس يعزي القيادة الاماراتية باستشهاد احد جنودها المشاركين بقوات التحالف باليمن

بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ،اليوم، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، عزاه فيها باستشهاد الرقيب علي خليفة هاشل المسماري أحد ابطال القوات المسلحة الإماراتية المشارك في عملية " إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وأشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الامارات ووقوفها الى جانب الشعب اليمني من خلال مشاركتها الفاعلة والايجابية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.. مثمناً التضحيات التي يجسدها ابطال القوات المسلحة الإماراتية الى جانب اشقائهم من التحالف العربي وابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

واكد الرئيس ان مثل هذه المواقف الأخوية البطلة التي يسطرها الابطال من دول التحالف العربي الى جانب اشقائهم من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ستضل محل تقدير واحترام كافة أبناء الشعب اليمني.

كما بعث رئيس الجمهورية برقيتي عزاء ومواساة مماثلة الى نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.