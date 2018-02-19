الرئيس يلتقي وزيرة خارجية هولندا والقائمة بأعمال السفارة الامريكية لدى اليمن

جدد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم الاثنين، تمسكه بالسلام ومرجعياته الذي يتطلع اليه الشعب اليمني، مؤكداً الترحيب والتعاون مع المبعوث الاممي الجديد الى اليمن مارتين جريفث.

وأكد الرئيس ان مملكة هولندا لها إسهامات وبصمات من خلال دعمها مجالات العمل التنموي باليمن في مختلف قطاعات البنى التحتية والاهتمام بالجوانب الإنسانية الامر الذي عزز العلاقة وجسد الشراكة المميزة بين البلدين الصديقين.

مشيرا الى أهمية تفعيل جوانب التعاون لمصلحة الشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة والحرب والفقر الذي يشهدها الوطن نتيجة الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإيرانية على الوطن والمجتمع وما خلفته من تداعيات ومأسي طالت معيشة المواطن وخدماته واحتياجاته اليومية.

كما اكد رئيس الجمهورية، على أهمية تعزيز التعاون المثمر بين اليمن والولايات المتحدة الامريكية في مختلف المجالات لاسيما في ظل الأوضاع الراهن التي تمر بها والحاجة الماسة لدعم الاشقاء والأصدقاء.

لافتا الى التعاون المثمر في مواجهة قوى التمرد والارهاب بشقيها المليشيا الحوثية الإيرانية وقوى التطرّف والإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاءه وزيرة الخارجية ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بمملكة هولندا سيخريد كاخ والوفد المرافق لها، و استقباله للقائمة بأعمال السفارة الامريكية لدى بلادنا اسكرو هيما، كل على حده.

من جانبها أكدت الوزيرة الهولندية دعم هولندا لليمن وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وصولاً لتحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني .

واكدت سيخريد كاخ ،إيلاء هولندا لليمن كل اهتمامها وسيتواصل الدعم لليمن من خلال عضوية هولندا الراهنة في مجلس الأمن الدولي، لافته الى اهتمام بلادها بالجوانب الإنسانية وحقوق الانسان وتعزيز التعاون والعمل في هذا الصدد ..مثمنة تعاون الحكومة في هذا الإطار.

بدورها جددت القائمة بأعمال السفارة الامريكية، موقف بلادها الدائم لدعم اليمن وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.