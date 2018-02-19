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قوات الأمن بمحافظة عدن تواصل اخفاء مسؤول محلي بشكل قسري

الأثنين 19 فبراير 2018 02:41 م الصحوة نت - خاص
قوات الأمن بمحافظة عدن تواصل اخفاء مسؤول محلي بشكل قسري

اكدت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن أمن عدن لا زال يحتجز بشكل تعسفي الناشط الاجتماعي وعضو المجلس المحلي السابق بمديرية المعلا، زكريا أحمد قاسم منذ الـ27 من يناير الماضي، دون أي تهمة توجه له.

وبحسب المصادر فإن اعتقال أحد المسؤولين المحليين السابقين والشخصيات العدنية التربوية والاجتماعية  بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد يأتي في سياق الاعتقالات التعسفية التي قام بها انت عدن بحق عدد من الشخصيات الاجتماعية في عدن وعلى خلفية نشاطها السياسي.

وقالت المصادر ان أسرة زكريا لا تعرف مصيره خاصة وأنه اعتقل قبل أحداث 28 يناير التي وقعت بعدن بيوم واحد فقط.

واختطفت قوات الأمن زكريا من أمام منزله إلى جهة غير معلومة، وقت خروجه لصلاة الفجر ولا زال مخفي قسريا حتى لحظة كتابة الخبر.

سيرة ذاتية المختطف زكريا أحمد قاسم

 

-           الاسم:  زكريا احمد محمد قاسم

-           محل وتاريخ الميلاد: محافظة عدن 1965م

-           يبلغ من العمر: 53 عام

-           الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه أربعة بنات وولد

-           المؤهل: بكلاريوس زراعة +دبلوم عالي تربية

-           الوظيفة: مشرف اجتماعي في مدرسة حمزة للتعليم الأساسي بمديرية المعلا

-           المناصب: عضو المجلس المحلي للفترة 2001 – 2006 م

-           عضو الهيئة الادارية للمجلس المحلي مديرية المعلا رئيس لجنة الخدمات للفترة 2001 – 2006 م

-           المدير التنفيذي لجمعية اقرأ التنموية

-           عضو ائتلاف عدن للإغاثة إبان اجتياح قوات صالح والحوثي لمدينة عدن

 

-           شخصية تربوية من الطراز الفريد و يحظى بمكانة كبيره بين أبناء مدينته ولديه جهود مشهودة في العمل الإغاثي والانساني أثناء حرب الحوثيين على عدن، ويعد من أبرز رفاق الشهيد المغدور شوقي كمادي رحمه الله

 

-           تعرض للاختطاف من أمام منزله فجر 27 يناير 2018م

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