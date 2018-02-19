قوات الجيش تستعد لبدء عملية عسكرية في محافظتي صنعاء وعمران

كشفت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصدر عسكري يمني "أن الجيش الوطني يحشد المزيد من قواته لبدء عملية واسعة لتحرير محافظتي صنعاء وعمران".

وأفاد المصدر "أن العملية ستنفذ على 3 محاور رئيسية، متوقعاً إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة".

وذكر المصدر "أن استعدادات العملية وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأنها ستشهد استخدام أسلحة متطورة" مضيفاً "أن خطة العملية أخذت في الحسبان كل التحديات التي قد تنشأ خلال التنفيذ".

يشار ان الرئيس هادي أصدر تعيينات عسكرية مساء الأحد الماضي وشملت المنطقتين العسكريين الخامسة والسادسة والتي تضم محافظات شمال الشمال بالإضافة إلى الساحل الغربي.