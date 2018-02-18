شكيب حبيشي نائباً لمحافظ البنك المركزي "قرار جمهوري"

عُين شكيب حبيشي نائباً لمحافظ البنك المركزي اليمني اليوم الأحد بقرار جمهوري.

وصدر القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2018 قضى بتعيين شكيب سعيد عبدالله حبيشي نائباً لمحافظ البنك المركزي اليمني.

وكان قد أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، قراراً بتعيين الوزير السابق محمد زمام محافظاً جديداً للبنك المركزي في عدن في 11 فبراير الجاري، وذلك خلفاً لـ منصر القعيطي.

وشهدت العملة اليمنية الشهر الماضي تدهوراً قياسياً أمام العملات الأجنبية، قبل أن تتدخل المملكة العربية السعودية بوديعة جديدة قدرها ملياري دولار أميركي.

وكانت الحكومة الشرعية قد اتخذت أواخر سنة 2016 قرارا بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء بعد نهب مليشيا الحوثي لكافة احتياطي البنك واستمرارها في نهب إيرادات الدولة.